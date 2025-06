Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro em Vilhena

Na noite deste domingo, 1º de junho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente ocorreu na linha 135, próximo ao cruzamento com a estrada Kapa 152, via que separa os bairros Residencial Maria Moura e Residencial União.

O condutor de um veículo VW/Gol, que seguia no sentido Porto Velho, sinalizou que realizaria uma conversão à esquerda. No entanto, o motociclista que trafegava no mesmo sentido não percebeu a manobra e colidiu lateralmente com o automóvel.

O condutor da moto, uma Yamaha YBR 125 de cor vermelha, alegou ter sido surpreendido por um quebra-molas sem sinalização visível, o que teria causado seu desequilíbrio e, consequentemente, a colisão.

No impacto, o motorista do automóvel sofreu apenas escoriações leves. Já o motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda segundo a PM, o condutor do carro não apresentava sinais de embriaguez e, por isso, foi dispensado do teste do bafômetro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil para as devidas providências.