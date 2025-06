Motorista embriagado é flagrado dirigindo em zigue-zague e vai parar na delegacia em Vilhena

Na noite de domingo, 1º de junho, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Vilhena flagrou um motorista conduzindo um veículo em condições visivelmente perigosas pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento tático de rotina quando avistaram um veículo Fiat Strada trafegando em zigue-zague e em velocidade incompatível com a via. Diante da situação, foi dada ordem de parada ao condutor, que foi prontamente abordado.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava sinais evidentes de embriaguez. Ele segurava um copo vazio e, em conversa com os agentes, admitiu ter ingerido “um pouquinho de bebida alcoólica”. Ainda em pé ao lado do carro, por diversas vezes ele perdeu o equilíbrio, sendo necessário se apoiar no próprio veículo para não cair.

Outros sinais de embriaguez observados pela guarnição incluíam olhos avermelhados, fala arrastada, forte odor etílico, vestes desalinhadas e total desorientação. Diante do quadro, o motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro. Inicialmente, ele aceitou e foi conduzido à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que o Batalhão da PM não possui o equipamento. No entanto, ao chegar à presença do policial rodoviário federal, o condutor exerceu seu direito de recusa e não quis mais realizar o teste.

Apesar disso, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde passou por avaliação médica. O laudo do exame clínico realizado por um médico legista confirmou o estado de embriaguez, e o motorista acabou autuado em flagrante.

O veículo Fiat Strada foi removido para o pátio da CIRETRAN, e o condutor permanece à disposição da Justiça.