Secretaria Municipal de Saúde anuncia reforma e reestruturação da UPA 24h de Vilhena; obra é avaliada em R$ 2 milhões

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) anunciou nesta segunda-feira, 2, o início da reforma e reestruturação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), em Vilhena.

A obra, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, será realizada por meio de convênio firmado com a Faculdade Uninassau, com contrapartida da Prefeitura de Vilhena.

As intervenções vão modernizar a infraestrutura da unidade, criando duas recepções para agilizar o fluxo de atendimento, além de ampliar as salas de medicamentos e nebulização. Com isso, a população poderá contar com um espaço mais confortável e um serviço de saúde mais eficiente.

A ordem de serviço já foi assinada e a obra começa ainda esta semana. O anúncio de início da reforma e ampliação foi feito durante visita à Unidade, feita pelo prefeito Flori Cordeiro, secretário de saúde Wagner Borges e diversas outras autoridades municipais.

“Esta é a última unidade que iremos reformar e ampliar, tendo em vista que a UBS que faltava passar pelo processo, nós entregaremos para a população neste mês. Vamos reabrir a UBS Vitalina Gentil, no bairro São José, nos próximos dias. Agora concentramos esforços para a modernização e ampliação da UPA para temos 100% das unidades reformadas e ampliadas”, explicou o prefeito, ao enfatizar a parceria com a Faculdade Uninassau para tornar possível tantas obras.

Flori também destacou que durante todo o período de reforma a UPA 24h continuará funcionando normalmente para garantir o atendimento ininterrupto à comunidade.