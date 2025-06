VÍDEO: picape sai da pista e deixa três feridos na zona rural de Cabixi

Na noite deste domingo, 1º de junho, um grave acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar e equipes de socorro na Linha 11, zona rural do município de Cabixi.

A ocorrência envolveu uma picape Fiat Strada que saiu da pista e deixou três pessoas feridas.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a PM foi acionada por volta das 21h e rapidamente deslocou-se até o local, juntamente com uma ambulância do hospital municipal. Ao chegarem, os policiais encontraram o condutor do veículo, identificado pelas iniciais T.R.S., sentado em uma cadeira à beira da estrada, com sangramento intenso em uma artéria do pescoço. Próxima a ele, uma passageira identificada como I.S.M., estava deitada em um colchão dentro de uma valeta, apresentando ferimentos no rosto e na cabeça.

Durante os primeiros atendimentos, o estado do motorista se agravou, sendo necessário estabilizá-lo no local antes de sua transferência para o Hospital Regional de Vilhena. I.S.M., também foi encaminhada para a mesma unidade de saúde, devido à gravidade dos ferimentos. Uma terceira ocupante do veículo sofreu apenas escoriações leves.

A guarnição da Polícia Militar isolou a área para os trabalhos periciais que irão apurar as circunstâncias do acidente. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste.

>>>Vídeo: