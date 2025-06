ARTIGO: Respeito 

Diz a constituição brasileira que todo o poder emana do povo, expressando o princípio da soberania popular.

A legitimidade do poder político deriva do povo. Ou seja, todos os políticos são representantes dos/as cidadãos/ãs.

O povo exerce esse poder por meio de diferentes mecanismos, tais como: Eleições, referendos, iniciativas populares, consoante previsto na constituição. Contudo, se o resultado das eleições é manipulado e burlado, então toda a estrutura jurídica do país cai por terra, de imediato, contaminando de morte a democracia!

Os governantes são resultado de escolhas do povo, sejam eles na união, estados ou municípios. No nosso país inúmeras pessoas, as quais estão momentaneamente ocupando cargos públicos, esqueceram dessa verdade fundamental e tomam decisões segundo seus interesses pessoais. Isso é uma inversão de valores inconcebível. O objetivo do servidor público é servir aos interesses do ser humano e não tirar proveito do cargo.

Urge respeitar o povo; trabalhar para o bem estar do povo; gerar emprego para o povo; empregar regularmente a ética e integridade na gestão pública. Eventuais desvios de conduta deveriam ser identificados e exemplarmente punidos, a começar dentro do próprio governo. Porém isso está longe de acontecer, como comprovam os recentes escândalos financeiros no INSS, envolvendo manipulações internas e de empresas, deputados e até senadores. Você soube de alguém que já foi preso, nesse processo? Eu não! Isso é um crime contra os aposentados do INSS.

O respeito ao povo reflete-se no tratamento das pessoas, que deve ser com dignidade, consideração e reconhecimento de seus direitos e valores. Uma sociedade justa e harmoniosa é de fundamental importância e isso se constrói onde todos os indivíduos são tratados com igualdade e respeito. Respeitar o povo e as pessoas, é essencial para a preservação da paz social e para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis entre os cidadãos.

O respeito ao povo envolve o reconhecimento dos direitos humanos, tais como: A vida, a liberdade, a igualdade, a educação, saúde, o trabalho… Uma comunidade justa e igualitária se constrói onde todos têm as mesmas oportunidade e direitos. Isso se obtém combatendo a desigualdade social, violência e discriminação. Relacionamentos saudáveis implicam em ouvir os outros, valorizar suas opiniões e experiências, buscando a cooperação em vez da competição.

A história da humanidade registra diversas nações que passaram por guerras internas e crises, injustiças sociais e mortes, exageros de esquerda e de direita, até se tornarem maduras e democracias estáveis. As provações que enfrentamos na atualidade, são um desafio aos brasileiros a reagir de forma sábia, efetiva e pacífica. O voto popular tem poder; a corrupção e desmandos devem ser condenados e punidos.

Do Criador provem a verdade e justiça, a pureza e a perfeição. Cedo ou tarde prestaremos conta do que fizemos da vida e das oportunidades disponíveis. O Criador nunca se deixa enganar pela criatura humana, nem pelos corruptos, nem pelos maus gestores, nem pelos obcecados pela riqueza material. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.