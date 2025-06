Deputada Dra. Taíssa comemora início das obras de terraplanagem no distrito de Jacinópolis

Na quinta-feira, 22 de maio, a população do distrito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré, celebrou o início da tão aguardada obra de terraplanagem no trecho urbano da RO-420, etapa que antecede a pavimentação asfáltica da via.

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no local para acompanhar de perto os primeiros trabalhos, ao lado do servidor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Amagdo.

A obra é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada pela própria deputada, que destacou o empenho coletivo para viabilizar o projeto. “Essa é uma conquista do povo de Jacinópolis! Os maquinários já começaram a chegar e os trabalhos seguem com força total. Esse avanço é fruto de muito empenho, articulação e compromisso com a nossa gente”, afirmou Dra. Taíssa.

A deputada aproveitou a ocasião para agradecer às autoridades estaduais que contribuíram para tornar a obra realidade. “Quero agradecer de coração ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, ao chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e ao diretor-geral do DER, coronel Éder. Esse é um trabalho em conjunto que leva dignidade e infraestrutura para quem mais precisa”, declarou.

Segundo o DER, a pavimentação irá abranger as duas vias do perímetro urbano da RO-420, trazendo melhorias significativas para a mobilidade local, além de impulsionar o desenvolvimento regional.

A presença da deputada no início da obra reforça seu compromisso com os municípios do interior de Rondônia. “Seguimos firmes, trabalhando para levar mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento para nossa população. Recurso do povo voltando para o povo!”, finalizou.

Com o início das obras, os moradores de Jacinópolis já começam a vislumbrar uma nova realidade, marcada por mais infraestrutura e progresso.