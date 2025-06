Deputado Delegado Camargo solicita melhorias nas rodovias de Vilhena

O deputado estadual Delegado Camargo solicitou ao Governo de Rondônia, por meio da Indicação n.º 13189/25, a inclusão do município de Vilhena no cronograma de execução do programa “Tchau Poeira”.

O objetivo é garantir a pavimentação asfáltica e promover melhorias na infraestrutura viária da cidade.

Segundo o parlamentar, a ausência de pavimentação tem causado inúmeros transtornos à população. Durante o período de chuvas, as vias ficam praticamente intransitáveis devido ao acúmulo de lama, dificultando o deslocamento de veículos e pedestres. Já na estiagem, a poeira intensa compromete diretamente a saúde dos moradores, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

“A pavimentação não é luxo, é uma necessidade fundamental. O programa ‘Tchau Poeira’ representa mais saúde, segurança e desenvolvimento para Vilhena. Não é apenas sobre asfalto, é sobre dignidade, qualidade de vida e respeito com quem vive na cidade”, afirmou o deputado Delegado Camargo.

Camargo reforçou que continuará atuando para que essa demanda seja atendida. “Nosso compromisso é com ações que tragam melhorias concretas para a população. Investir em infraestrutura é investir no bem-estar das famílias, na valorização dos bairros e no desenvolvimento do município”, concluiu.

Agora, a solicitação segue para análise do Governo, com expectativa de que Vilhena seja contemplada nas próximas etapas do programa.