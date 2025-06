MAJOR AMARANTE: vereador Eliton Costa apresenta projeto de revitalização com estacionamento da Marechal Rondon e “Jardim de chuva” em Vilhena; vídeos

Na manhã do último sábado, 31, o vereador Eliton Costa apresentou aos empresários da Avenida Major Amarantes o projeto de revitalização da via, uma das mais importantes do comércio de Vilhena.

Levando mais acessibilidade e comodidade aos usuários das vias na região central, durante o encontro, também foram apresentados dois projetos complementares: o novo estacionamento da Avenida Marechal Rondon e o “Jardim de Chuva” nas vias transversais.

O projeto de estacionamento prevê a criação de mais de 500 novas vagas, distribuídas entre veículos, motocicletas e bicicletários, melhorando o fluxo e a organização da região central.

Já o Projeto “Jardim de Chuva” inclui a instalação de áreas verdes com capacidade de absorção da água da chuva, ajudando na drenagem urbana e combatendo alagamentos. Além da função ambiental, essas áreas também trarão mais vagas de estacionamento e embelezamento urbano.

De acordo com o paramentar, a iniciativa foi viabilizada com o apoio do prefeito Flori Cordeiro, que identificou a necessidade a partir da escuta das demandas locais, junto à equipe técnica da Semter – Núcleo de Projetos da Prefeitura de Vilhena.

“Eliton Costa ressaltou os detalhes dos arquitetos e engenheiros que fazem parte do Núcleo de Projetos”, destacou o chefe da Equipe, Lucas Veronezi.