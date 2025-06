Projeto Embaúba movimenta Porto Velho com ações sociais, atendimentos gratuitos e recorde de participação estudantil

A tarde do último sábado, 31 de maio, foi marcada por solidariedade, conhecimento e integração entre universidade e sociedade. Realizada no Espaço Alternativo de Porto Velho, a 8ª Edição do Projeto Embaúba reuniu mais de 700 acadêmicos da FIMCA e Faculdade Metropolitana em uma grande ação social, que ofereceu diversos atendimentos gratuitos à população.

A iniciativa, que tem como objetivo levar cidadania e cuidado por meio do ensino superior, contou com a participação de diversos cursos da instituição, cada um contribuindo com atividades voltadas à saúde, bem-estar, educação, meio ambiente e direitos sociais.

Confira as principais ações realizadas:

Direito Metropolitana: Exposição educativa sobre o Maio Laranja, campanha de combate ao abuso sexual infantil.

Farmácia: Testagem rápida de COVID-19 e distribuição de gel para dores, produzido pelos próprios alunos com fitoterápicos.

Fonoaudiologia: Orientações sobre a importância dos cuidados com a voz.

Psicologia: Atividades lúdicas com crianças, promovendo o cuidado emocional desde a infância.

Nutrição: Avaliação nutricional e dicas de receitas fitness acessíveis.

Agronomia: Distribuição de mudas de pitaya e orientação sobre práticas de adubação.

Educação Física: Recreação com jogos populares e atividades físicas para todas as idades.

Odontologia Metropolitana: Campanha de higiene bucal com distribuição de kits odontológicos.

Biomedicina: Informações sobre o descarte correto de resíduos de saúde.

Arquitetura e Urbanismo: Orientações sobre acessibilidade urbana e espaços inclusivos.

Fisioterapia: Atendimento terapêutico com massagens e orientações sobre mobilidade.

Enfermagem: Aferição de pressão arterial e coleta de dados epidemiológicos sobre doenças prevalentes no estado.

Direito FIMCA: Atendimento jurídico gratuito com orientações à população.

Recorde de participação estudantil

A coordenadora geral do Projeto Embaúba, Professora Marcela Oliveira, comemorou os resultados e o engajamento dos alunos:

“Essa edição superou todas as expectativas. Tivemos um recorde de participação, com mais de 700 alunos envolvidos. Isso mostra o quanto nossos estudantes estão comprometidos com a transformação social por meio do conhecimento. O Embaúba é a prova viva de que a universidade pode — e deve — estar presente na vida da comunidade”, destacou.

O Projeto Embaúba segue como uma das maiores ações integradas de extensão universitária do estado, promovendo experiências práticas, formação cidadã e impacto social direto. Para os acadêmicos, é mais do que uma atividade extracurricular — é uma vivência real do propósito de suas profissões.