Rastreamento de celular perdido leva polícia a empresa de eletrônicos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de receptação, após um morador relatar a perda de seu aparelho celular, em Vilhena.

O solicitante utilizou um aplicativo de rastreamento para localizar o dispositivo, o qual apontava como ponto de referência um estabelecimento comercial da cidade.

De acordo com informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local indicado pelo rastreador, os policiais encontraram o solicitante, que mostrou a tela do aplicativo, reforçando a possibilidade de que o celular estivesse dentro do imóvel em questão. Tratava-se de uma empresa especializada em eletrônicos e manutenção de aparelhos, que, no entanto, estava fechada no momento da abordagem.

No local, havia um número de telefone afixado na fachada do comércio. A guarnição tentou contato por diversas vezes, mas todas as chamadas foram encaminhadas diretamente para a caixa postal, impossibilitando o diálogo com algum responsável.

Diante da ausência de responsável e da impossibilidade de acesso ao interior do imóvel, os policiais orientaram o solicitante a retornar ao local no dia seguinte, a fim de tentar contato direto com os proprietários da empresa. A intenção é apresentar a situação, relatar a localização exata indicada pelo rastreamento e tentar recuperar o bem extraviado.

A PM informou que, na ocasião, não havia indícios materiais que justificassem o ingresso forçado no estabelecimento, conforme previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sem flagrante delito ou respaldo legal para intervenção imediata, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.