Sílvia Cristina enaltece mais um sucesso da Rondônia Rural Show Internacional

O sucesso da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional foi enaltecido pela deputada federal Sílvia Cristina.

A maior feira do agro da região Norte movimentou R$ 5,1 bilhões em negócios, segundo divulgou o Governo do Estado, se consolidando como uma vitrine do setor produtivo de Rondônia, que apresenta crescimento ano após ano.

“A Rondônia Rural Show foi encerrada no último sábado (31), com mais um ano de muito sucesso, com inovação, tecnologia e negócios, que somaram mais de R$ 5,1 bilhões. É o setor produtivo quem sustenta a nossa economia e a feira é uma vitrine para nosso agronegócio”, disse a deputada.

A parlamentar esteve na feira, visitando estandes, conversando com expositores, lideranças, empresários e visitantes.

Realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, entre os dias 26 a 31 de maio, a Rondônia Rural Show Internacional reuniu mais de 650 expositores e o tema deste ano foi “Do campo ao futuro”, com apresentação de inovações tecnológicas e as principais tendências do agronegócio.

A feira contou com exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, vitrines tecnológicas, insumos e exposição de animais, além de palestras, oficinas, demonstrações práticas e oportunidades de network.