Vereadores aprovam alteração das sessões ordinárias para segunda-feira à noite na Câmara de Vilhena

Por unanimidade, a Câmara de Vilhena aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira, 3, o projeto de Resolução nº 58/2025 que altera o dia e horário das sessões ordinárias no Legislativo.

Conforme o projeto, agora as sessões ordinárias terão início às 19h, mantendo as reuniões nas três primeiras semanas de cada mês.

Atualmente, as sessões ordinárias são realizadas às terças-feiras, com início às 9h.

Na Justificativa, obtida pelo Extra de Rondônia, a Mesa Diretora argumentou que, inicialmente, a Resolução 030, de 2020, previa o horário de realização das sessões ordinárias às 19h30; contudo, com o advento da Pandemia de Covid-19, que teve início no mesmo ano, esse horário foi alterado pela Resolução n9 037, de 15 de dezembro de 2020, passando o horário para as 9h, ou seja, dentro do horário normal de expediente, a fim de reduzir as possibilidades de aglomeração de pessoas nesta Casa de Leis.

“Ocorre que a realização das sessões no horário matutino impossibilita que a população se faça presente para acompanhar as deliberações desta Câmara de Vereadores. Sendo assim, para proporcionar a participação da sociedade nas sessões, está sendo proposto este Projeto de resolução”, destaca o documento.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o presidente da Casa de Leis, Celso Machado, afirmou que a primeira sessão, após aprovação do projeto, acontecerá na noite de segunda-feira, 16 de junho.