VÍDEO: Cavalo de carreta pega fogo próximo a torre da Embratel na BR-364 em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 3, um incêndio atingiu o cavalo de uma carreta na BR-364, nas proximidades da torre da Embratel, sentido Porto Velho, em Vilhena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e conter o avanço do fogo. Até o momento, não há informações oficiais sobre como o incêndio teria começado ou se houve vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência, garantindo a segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia no momento do sinistro.

Populares que passavam pela região registraram o incidente em vídeo, evidenciando a intensidade do fogo que consumiu totalmente o veículo.

As autoridades seguem apurando os fatos para determinar as causas do incêndio.

>>>Vídeo: