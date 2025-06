VÍDEO: “Não ao vale-alimentação”, diz presidente da Câmara de Vilhena ao esclarecer posicionamento em votação

O presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado, utilizou as redes sociais para esclarecer seu posicionamento a respeito do projeto de auxílio-alimentação, no valor de R$ 1,4 mil, que beneficia os vereadores do município.

O Projeto foi votado nesta terça-feira, 3, na Casa de Leis. Celso, por ser presidente da Casa, não votou, pois sua participação é restrita a desempates.

Com tudo, o parlamentar resolver se manifestar afirmando ser contra o auxílio. “Venho, através deste vídeo, comunicar aos meus apoiadores que tiveram meu cobrando sobre a posição do vale-alimentação. Minha posição, como presidente da Câmara, são duas: uma, o presidente não vota, por isso não votei; duas: caso houvesse empate e o presidente precisasse fazer o desempate, a minha posição era não favorável ao vale-alimentação”, destacou.

O PROJETO

O Projeto de Resolução nº 60/2025 foi aprovado por 8 votos a 4 em plenário. A aprovação ocorreu de forma rápida e sem alarde, após parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), que atestou a legalidade e constitucionalidade da proposta.

Durante a votação, quatro dos treze vereadores manifestaram-se contrários ao projeto: Samir Ali, Amanda Areval, Eliton Costa e Zé Duda (leia mais AQUI). Assista ao vídeo:

MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA

A questão do auxílio-alimentação para vereadores tem provocado controvérsia em vários municípios rondonienses, com últimos casos ocorrendo nos municípios de Jaru, Primavera de Rondônia e Cerejeiras, este dois últimos na região do Cone Sul de Rondônia. Em Jaru, por exemplo, a população se organizou e levou cestas básicas nos gabinetes dos parlamentares (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).