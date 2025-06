VÍDEO: senador e vereador quase “saem no tapa” e caso vai parar na polícia envolvendo INSS em Vilhena; leia versões

Um fato inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira, 3, nas instalações da Câmara de Vilhena.

No local, o senador Jaime Bagatolli e o vereador Roberto Morães “Nego” quase “saem no tapa” após o vereador tentar defender seu assessor, Rafael Rodrigues, que desempenha a função de Diretor de Comunicação do Legislativo.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, Jaime chegou à Casa de Leis para dialogar com Rafael, quando o vereador interveio e os ânimos se exaltaram.

Após a confusão, Rafael foi até a Delegacia de Polícia e formalizou denúncia contra o senador, afirmando que, semana passada, precisou se deslocar até Juína (MT) a fim de realizar perícia médica para sua esposa, que é paciente oncológica. Disse que fez um vídeo expondo a situação nas redes sociais em razão de não haver perícia em Vilhena, gerando transtorno a pacientes e acompanhantes.

“Nesta terça-feira, de manhã, Bagatolli chegou à Câmara Municipal e, bastante exaltado, exigiu que eu fizesse outro vídeo, retratando-me. Mediante a recusa, o dito senador bateu com força na mesa do gabinete do presidente da Câmara e intimidou-me. Os vereadores Nego, Rose e Silvano interviram, o que fez o senador avançar sobre o vereador Nego, proferindo palavras de baixo calão e tentando agredi-lo fisicamente, sendo contido pelo vereador Celso, sendo retirado do local por terceiros”, declarou o assessor parlamentar no Boletim de Ocorrência (BO).

Em novo vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 3, Rafael disse que “me senti desrespeitado, diminuído e, mais uma vez, enxerguei como o sistema muitas vezes usa da sua força, da sua influência e do seu poder para tentar calar quem se levanta, quem ousa questionar, quem não se ajoelha” (assista o vídeo no final da matéria)

O Extra de Rondônia também tentou ouvir a versão do senador. Através de sua assessoria, Bagatolli afirmou que “o senador já vem atuando nessa demanda dos peritos do INSS pra Vilhena. Do último concurso, dos 20 peritos a serem chamados em Rondônia, 4 serão lotados em Vilhena a pedido do senador. No mês de abril, o senador garantiu um mutirão em que mais 200 pessoas foram atendidas de forma presencial”, explica.

Sobre a desentendimento com o vereador, Bagatolli afirmou que “Nego foi muito infeliz e desrespeitoso, na sua postura e na sua fala na defesa do seu assessor nomeado na Câmara de Vereadores. O senador Jaime reafirma seu compromisso com Vilhena. São mais R$ 30 milhões em recursos pro município com a saúde, infraestrutura, assistência social. Seguiremos firmes com os nossos compromissos com Vilhena e com Rondônia”.