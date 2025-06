CHUPINGUAIA: sexta inicia 4ª Festa de Laço Comprido com mais de R$ 45 mil em prêmios em Novo Plano

O distrito de Novo Plano, em Chupinguaia, se prepara para receber, de 6 a 8 de junho de 2025, a imperdível 4ª Festa de Laço Comprido do Rancho Carrapicho.

Com mais de R$ 45 mil em premiações, a tradicional competição rural deve reunir os melhores laçadores da região em um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo e cultural do Cone Sul.

A programação tem início já na sexta-feira 06, às 14h, com as primeiras disputas das categorias Taça Cidade, Individual e Dupla. A expectativa é de grande participação popular e competitiva, com provas que seguirão até o domingo, 08, quando acontece a final geral e o emocionante Duelo Rei do Gir, que premiará o vencedor com uma motocicleta POP 0km e R$ 3 mil em dinheiro.

Além das disputas tradicionais de laço individual, dupla e por equipe, o evento conta com categorias especiais como Laço Patrão, Pia, Prenda e Taça Cidade, e terá a abertura oficial do Campeonato Municipal da Prova do Laço, valorizando os talentos locais. A locução comercial será realizada por Luiz Henrique, “Cobra”. A narração fica por conta dos locutores Guilherme Farias e Ivan Fabuloso, com a presença dos juízes Ramos e Dedé Americano, referências no esporte nacional.

A festa também será marcada por momentos de confraternização e cultura, com a realização de um grande baile popular, reunindo moradores, visitantes e autoridades. O evento conta com transmissão ao vivo pelo Canal Bovino Brasil e a participação do IDARON, reforçando o prestígio da celebração.

Premiações:

Laço Individual (Força A): até R$ 4 mil

Laço Dupla (campeões): R$ 4 mil

Laço Equipe (Força A): até R$ 5 mil

Duelo Rei do Gir: POP 0km + R$ 3 mil

Laço Patrão: R$ 500

Laço Pia e Prenda: R$ 200 cada

Taça Cidade: R$ 1 mil

Inscrições:

Pacote completo: R$ 1 mil

Duelo Rei do Gir: R$ 600

É necessário um mínimo de 60 laçadores pagantes para validar os prêmios.

Programação:

Sexta, 06 – Início às 14h: Laço Taça, Individual e Dupla

Sábado, 07 – Classificação das Equipes

Domingo, 08 – Final geral e Duelo Rei do Gir

Para mais informações: (69) 9 9310-9884 (Carrapicho)