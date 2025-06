Deputado Cássio Gois garante mais de R$ 2,4 milhões para a saúde de Cacoal com exames de ressonância e novos veículos

A saúde pública de Cacoal recebe um importante reforço graças à atuação do deputado estadual Cássio Gois (PSD).

Nesta quinta-feira, 5 de junho, a partir das 8:30, na Praça Municipal, será assinada a ordem de serviço que autoriza a realização de exames de ressonância magnética em clínicas particulares, um investimento de R$ 2 milhões que promete acabar com as longas filas de espera e devolver dignidade à população.

A iniciativa viabilizada por recursos do deputado Cássio Gois atende a uma das maiores demandas da rede municipal de saúde: o acesso rápido e eficiente a exames de imagem fundamentais para diagnósticos precisos e tratamentos adequados.

Além da assinatura da ordem de serviço, o evento contará com a entrega oficial de dois veículos zero quilômetro para reforçar a atenção básica, ampliando o suporte às unidades de saúde e otimizando o transporte de equipes e pacientes. O investimento adicional é de R$ 240 mil, também assegurado por recursos do parlamentar.

“Nosso compromisso é com a melhoria real da vida das pessoas. Investir em saúde é investir em dignidade, em cuidado e em futuro. Cacoal pode contar com nosso mandato para continuar avançando”, afirmou Cássio Gois.

A ação conjunta entre o deputado e a Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), soma mais de R$ 2,4 milhões em investimentos diretos no setor. A expectativa é que a medida impacte positivamente a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços prestados à população.