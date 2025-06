Discussão entre mulheres termina em agressão e vidro quebrado em casa no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 4, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento em um imóvel localizado na Avenida Ignes Rozela, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegarem no endereço, os policiais entraram em contato com a solicitante, identificada como C., que relatou ter vindo de Cacoal para Vilhena com o objetivo de trabalhar como garota de programa. Ela relatou estar grávida e hospedada na residência, acolhida pela proprietária do local, identificada como M.

No entanto, C., se envolveu em uma discussão com outra funcionária da casa, identificada como T., Durante o desentendimento, C., teria rasgado o documento de identidade de T., e arremessado uma garrafa na tentativa de atingi-la. A garrafa acabou quebrando uma janela de vidro ao atingir o alvo errado.

A situação evoluiu para uma luta corporal entre as duas, sendo necessário que terceiros intervissem para separá-las. C., também alegou ter sido agredida com um chute na região abdominal por M., a proprietária do imóvel, o que foi negado pela acusada.

Ainda segundo a ocorrência, C., apresentava escoriações nas costas, enquanto T., apresentava arranhões no rosto e um inchaço na cabeça, lesões típicas de confronto físico.

Diante dos fatos, todas as envolvidas foram encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.