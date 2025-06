Dois foragidos da Justiça são capturados pela PM em Vilhena

Na noite de terça-feira, 3, a Polícia Militar prendeu dois foragidos da Justiça em diferentes bairros de Vilhena, durante patrulhamentos de rotina realizados por guarnições da Rádio Patrulha.

O primeiro caso ocorreu na Rua 1515, no bairro Jardim Primavera. Os militares avistaram um homem identificado como E.Z., já conhecido no meio policial. Com base em informações anteriores, os PMs sabiam que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diante disso, foi realizada a abordagem e, após consulta, confirmou-se que o mandado havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Mais tarde, por volta das 21h, a mesma guarnição fazia ronda pela Rua Paraíba, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, quando identificou uma mulher, L.F.Q., também foragida do sistema prisional. Os policiais já tinham conhecimento do mandado de prisão expedido contra ela pela 2ª Vara Genérica da Comarca de Colorado do Oeste.

Ambos os foragidos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram realizados os procedimentos de praxe.