Eyder Brasil propõe revitalização da Praça da Pirâmide, na zona sul de Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma indicação à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SEMOB) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), solicitando a revitalização completa da Praça da Pirâmide, localizada na Avenida Jatuarana, no bairro Nova Floresta, zona sul da capital.

A proposta prevê reforma do calçamento, bancos, iluminação e paisagismo, além da instalação de brinquedos seguros e acessíveis para o lazer infantil. Também está prevista a implantação de uma academia ao ar livre voltada especialmente para o público da terceira idade, com equipamentos que incentivem a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde. A manutenção contínua da estrutura também foi destacada, para garantir que o local se torne um verdadeiro ponto de convivência e integração social.

“Espaços públicos bem cuidados fazem diferença no dia a dia das pessoas. Essa praça precisa voltar a ser um ambiente de lazer, saúde e encontro para as famílias do bairro e de toda a região”, afirmou o deputado. Com mais de 500 mil habitantes, Porto Velho ainda carece de áreas adequadas para lazer e bem-estar. A revitalização da Praça da Pirâmide reforça o compromisso de Eyder Brasil com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.