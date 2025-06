Pit Bull solto ataca cães, mata um e assusta moradores em Vilhena

No final da tarde desta terça-feira, 3, moradores do bairro Alto Alegre, em Vilhena passaram por momentos de pânico após um cão da raça Pit Bull, de cor branca, escapar de uma residência e atacar outros animais nas proximidades.

Um dos cães atacados não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso mobilizou a Polícia Militar, que foi acionada para conter a situação.

A primeira vítima a relatar o caso à guarnição da Rádio Patrulha foi M.S., que informou que seu cão havia sido ferido pelo Pit Bull. Segundo ela, o ataque ocorreu quando uma mulher vizinha, desesperada, buscou abrigo em sua residência para fugir do animal. No momento, havia crianças no interior da casa, o que fez com que seu cão reagisse para protegê-los. Durante o confronto, ele acabou ferido pelo invasor.

Com esforço, os moradores conseguiram repelir o Pit Bull usando força física, forçando o animal a fugir do local.

A equipe policial também visitou a residência de outra vítima, identificada como I., que estava visivelmente abalada. Ela relatou que, momentos antes do ocorrido na casa de M.S., o mesmo cão havia passado em frente à sua residência. Seu cachorro, um Lulu da Pomerânia de pequeno porte, escapou por um portão entreaberto e começou a latir. O Pit Bull o atacou violentamente, causando sua morte, mesmo diante das tentativas desesperadas de seu esposo e de vizinhos, que usaram um banco de madeira para tentar afastar o agressor.

Após os relatos, os policiais localizaram o tutor do cão, identificado como G., que se apresentou espontaneamente. Ele informou que ao retornar da casa de sua mãe, encontrou o portão de sua residência aberto e percebeu a fuga do animal. Ao saber do que havia acontecido, passou a procurar o cão, conseguindo encontrá-lo nas proximidades da Rua 811, próximo à Avenida Paraná, e o levou de volta para casa.

Diante dos fatos, G., foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.