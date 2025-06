Rosangela Donadon solicita recuperação urgente da RO-370 entre Cerejeiras e Corumbiara

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para os moradores do Cone Sul de Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon apresentou a Indicação nº 12967/25 ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a execução de obras na RO-370, no trecho entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

A solicitação inclui a realização de serviços de micro revestimento asfáltico, operação tapa-buracos e a implantação de sinalização horizontal e vertical ao longo dos 22 km da rodovia estadual.

Segundo a deputada, a via tem papel estratégico para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, além de ser rota de transporte escolar, deslocamento de pacientes e tráfego diário de trabalhadores e famílias locais. “O estado de deterioração dessa estrada tem gerado riscos graves à segurança dos motoristas, prejuízos à economia regional e dificuldades no acesso a serviços essenciais. Precisamos agir com urgência para recuperar esse trecho”, destacou Rosangela Donadon.

Durante audiência no DER, a deputada entregou pessoalmente o ofício com a indicação ao Diretor-Geral do órgão, coronel Éder André Fernandes. Na ocasião, o coronel Éder garantiu que irá atender à solicitação, reconhecendo a importância estratégica da obra para a região.

A parlamentar defende o uso do micro revestimento por se tratar de uma solução técnica eficiente e de menor custo, que proporciona maior aderência, prolonga a vida útil do asfalto e reduz os impactos no tráfego durante a execução da obra.

Rosangela Donadon também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por sempre manter sua equipe de secretariado à disposição para atender com agilidade as demandas mais urgentes da população rondoniense, especialmente nas áreas que mais necessitam de infraestrutura e atenção do poder público.

A deputada reforçou que seguirá acompanhando a demanda até sua efetiva execução pelo Governo de Rondônia, por meio do DER.

>>> CONFIRA A INDICAÇÃO ABAIXO: