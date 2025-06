VÍDEO: Colisão entre caminhões é registrada na BR-435 próximo a Colorado; um dos motoristas teria morrido no local

Um grave acidente envolvendo duas carretas, uma caçamba e uma boiadeira, foi registrado na tarde desta quarta-feira, 4, na BR-435, nas proximidades da ponte do Rio Colorado, em Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a carreta caçamba teria apresentado falha no sistema de freios, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção e provocasse a colisão entre os veículos. A dinâmica exata do acidente ainda está sendo apurada.

O impacto foi violento e teria resultado na morte do condutor da carreta boiadeira. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde do motorista da outra carreta ou se havia passageiros nos veículos no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estão no local realizando os trabalhos de resgate, controle do tráfego e início da investigação das causas do acidente.

Mais informações serão divulgadas a qualquer momento, assim que forem confirmadas pelas autoridades.

>>>Vídeo abaixo: