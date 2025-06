FOTOS: Arena Jardins, CSB e Time VM promovem torneio solidário de futevôlei em prol do abrigo Amor de Quatro Patas em Vilhena

Após uma visita ao centro de acolhimento de animais “Amor de Quatro Patas”, atletas e organizadores do esporte local se mobilizaram para realizar um torneio de futevôlei solidário com o objetivo de arrecadar ração e doações financeiras para o abrigo, que enfrenta uma das situações mais críticas desde sua fundação.

A competição acontecerá nos dias 27 e 28 de junho, na Arena Jardins, localizada no Shopping Jardins, no bairro Cidade Verde I, com apoio dos times CSB, Team VM e da própria Arena. O evento contará com as categorias Aprendiz, Iniciante, Intermediário e Misto, e distribuirá mais de R$ 2.400 em premiações. As inscrições custam R$ 100 por dupla, além da doação de 2 kg de ração.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Luiz Molinari, presidente do CSB, relatou que a situação do abrigo é alarmante. Segundo ele, “os cães estão passando por sérias dificuldades. Falta estrutura, ração, medicamentos, veterinário e até cobertores para protegê-los do frio. Nos contaram sobre uma cadelinha que morreu de frio por falta de abrigo e coberta. É algo que nos tocou profundamente”.

Segundo informações do presidente do time CSB, atualmente, o abrigo acumula uma dívida de cerca de R$ 22 mil com clínicas veterinárias, resultado dos esforços constantes para salvar a vida dos animais. “Apesar das dificuldades, os voluntários continuam se dedicando com poucos recursos e muita força de vontade”, completou.

Além do campeonato, o evento contará com uma feira de adoção de cães, reforçando o compromisso social com os animais em situação de abandono. Molinari destaca que a participação da comunidade é essencial. “Quanto mais inscrições tivermos, mais poderemos arrecadar. Queremos que as pessoas se sensibilizem com essa causa e participem. Cada contribuição faz a diferença”.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo número: (48) 9 9165-6764 / “Zé do Pingo”, responsável pelas inscrições.

Clique na imagem abaixo para ampliar >>>>