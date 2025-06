Mundo SENAI chega a Vilhena com programação gratuita e interativa

Nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6, acontece o Mundo SENAI em Vilhena. O evento será realizado de forma presencial e online, simultaneamente em todas as unidades do SENAI no país.

O Mundo SENAI é uma oportunidade oferecida pelo SENAI para que a sociedade conheça formas de se capacitar para o futuro e aproveite excelentes oportunidades no mercado de trabalho da indústria. Durante o evento, serão apresentadas opções de qualificação profissional, caminhos para ingresso no mercado ou ascensão na carreira. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

O encontro contará com a presença de empresas parceiras e envolverá toda a comunidade acadêmica: alunos, professores, supervisores, pedagogos, coordenadores e a equipe de gestão.

A programação inclui workshops, palestras, minicursos, oficinas, visitas aos laboratórios, atividades artísticas, exibições, depoimentos de ex-alunos de sucesso, experiências práticas e estandes de empresas parceiras. Como grande novidade, será apresentada uma proposta inovadora alinhada às tendências atuais. A abertura oficial será realizada pelo Departamento Regional e transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal do SENAI no YouTube.