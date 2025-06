Vídeos na internet mostram que Jaime Bagattoli atua para melhorar atendimento do INSS em Vilhena; diretor da Câmara cometeu equívoco, diz assessoria

Nesta semana, o Diretor de Comunicação da Câmara Municipal de Vilhena, Rafael Rodrigues, que enfrenta questões pessoais relacionadas ao INSS, fez declarações incorretas ao afirmar que nenhum parlamentar de Rondônia trabalha para resolver os problemas nos atendimentos do INSS em Vilhena.

Contrariando essa afirmação, vídeos divulgados nas redes sociais do senador Jaime Bagattoli (PL) demonstram seu empenho junto ao órgão em Brasília para buscar soluções para o atendimento crônico do INSS, problema que afeta a única agência disponível para todo o Cone Sul de Rondônia.

Segundo informações disponíveis na página oficial do INSS, por meio da atuação do senador, foram realizadas mais de 200 perícias médicas em Vilhena somente neste ano. Desde o início do mandato de Bagattoli, já são mais de 1.600 perícias realizadas, além de centenas de agendamentos programados para os próximos meses.

O senador também obteve a contratação de 20 profissionais efetivos para Rondônia, sendo quatro destinados à agência de Vilhena. Recentemente, Bagattoli viabilizou um mutirão de atendimento no INSS na cidade, conforme mostram vídeos postados em março e abril deste ano.

Reconhecido como um dos parlamentares mais atuantes de Rondônia no Congresso Nacional, Jaime Bagattoli é respeitado pelos demais 80 senadores, independentemente de partido ou posicionamento político. Segundo o próprio senador, essa respeitabilidade não está ligada ao governo atual ser de esquerda, mas por discordar das políticas que, em sua visão, prejudicam trabalhadores, produtores rurais e pequenos proprietários, ao não garantir direitos fundamentais como dignidade e propriedade.

Em suas redes sociais, Bagattoli declarou: “Sou respeitado por todo o setor produtivo do estado e do Brasil, especialmente em Rondônia, pelos produtores rurais — da agricultura familiar ao grande produtor — além de indústrias, comércio, trabalhadores liberais, operários, funcionários públicos, vereadores, deputados e prefeitos que dedicam seus esforços ao serviço da população.”

