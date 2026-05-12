Mulher é detida suspeita de realizar empréstimos de R$ 9 mil em nome de idosa acamada em Vilhena

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de suposto estelionato em uma residência na Rua 919, no bairro Residencial Açaí, em Vilhena.

O caso envolve uma idosa aposentada, que é cadeirante e acamada devido a sequelas de um AVC, e sua enteada, suspeita de realizar diversas movimentações bancárias sem consentimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais que autorizou a suspeita, a realizar um empréstimo de apenas R$ 500,00 para auxiliar no tratamento de um irmão que luta contra o câncer.

A operação foi feita via reconhecimento facial no celular da vítima. No entanto, ao final do mês, a idosa descobriu que outros empréstimos foram efetuados sem sua permissão, totalizando uma dívida de R$ 9.285,00, cujos valores teriam sido transferidos para a conta da suspeita.

VERSÃO DA SUSPEITA

A equipe policial localizou a suspeita no seu local de trabalho, em um centro comercial da cidade, e a conduziu à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Em depoimento, a mulher apresentou uma versão diferente. Ela afirmou que a madrasta tinha total conhecimento das transações e que havia autorizado um montante de R$ 4.500,00 para ajudar nas parcelas.

Ainda em sua defesa, a suspeita alegou que o desentendimento começou quando a idosa percebeu que o parcelamento se estenderia por 10 anos. Ela afirmou, ainda, que a vítima possui o hábito de realizar apostas em plataformas de jogos online, o popular “Jogo do Tigrinho”, e que o dinheiro teria sido solicitado justamente para essa finalidade.

PROVIDÊNCIAS

Diante das versões conflitantes e dos prejuízos financeiros causados à idosa, o caso foi registrado e entregue à Polícia Civil para investigação.

A ocorrência detalha o uso de biometria facial para a validação dos contratos bancários, ponto que será alvo de perícia para esclarecer a verdade dos fatos.