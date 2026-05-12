Facebook Instagram
terça-feira, 12 de maio de 2026.

PM fecha ponto de venda de drogas após suspeito tentar fugir de abordagem em Vilhena

Homem foi flagrado arremessando pacotes de crack no telhado da vizinhança ao avistar viatura
Droga apreendida na ação da Patrulha Reforço

Uma ação da Patrulha Reforço resultou na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O flagrante ocorreu após um monitoramento tático em um endereço já denunciado por atividades ilícitas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento pela Rua 906 quando avistaram dois homens conversando em frente ao portão de uma residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, o morador do imóvel demonstrou nervosismo e correu para o interior da casa, ignorando a ordem de parada.

FLAGRANTE NO TELHADO VIZINHO

Durante o acompanhamento tático, os policiais visualizaram o exato momento em que o suspeito arremessou um objeto em direção ao terreno ao lado.

Ao ser contido, o homem passou a ofender a guarnição e questionou a legalidade da entrada dos policiais na residência.

Com a autorização do morador vizinho, os militares utilizaram uma escada para acessar o telhado da casa ao lado, onde localizaram duas embalagens tipo ziplock contendo aproximadamente 42 gramas de substância análoga ao crack.

O vizinho relatou à polícia que, embora não soubesse do tráfico, já havia notado uma movimentação atípica e intensa de pessoas na casa do suspeito.

RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO

O suspeito negou a posse da droga e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança da equipe.

No local, um segundo homem, foi flagrado com dinheiro trocado nas mãos. Apesar de negar que estivesse ali para comprar drogas, ele foi conduzido à delegacia para averiguação.

Os envolvidos e a droga apreendida foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e permanece à disposição da Justiça.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.