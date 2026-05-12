PM fecha ponto de venda de drogas após suspeito tentar fugir de abordagem em Vilhena

Uma ação da Patrulha Reforço resultou na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O flagrante ocorreu após um monitoramento tático em um endereço já denunciado por atividades ilícitas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento pela Rua 906 quando avistaram dois homens conversando em frente ao portão de uma residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, o morador do imóvel demonstrou nervosismo e correu para o interior da casa, ignorando a ordem de parada.

FLAGRANTE NO TELHADO VIZINHO

Durante o acompanhamento tático, os policiais visualizaram o exato momento em que o suspeito arremessou um objeto em direção ao terreno ao lado.

Ao ser contido, o homem passou a ofender a guarnição e questionou a legalidade da entrada dos policiais na residência.

Com a autorização do morador vizinho, os militares utilizaram uma escada para acessar o telhado da casa ao lado, onde localizaram duas embalagens tipo ziplock contendo aproximadamente 42 gramas de substância análoga ao crack.

O vizinho relatou à polícia que, embora não soubesse do tráfico, já havia notado uma movimentação atípica e intensa de pessoas na casa do suspeito.

RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO

O suspeito negou a posse da droga e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para garantir a segurança da equipe.

No local, um segundo homem, foi flagrado com dinheiro trocado nas mãos. Apesar de negar que estivesse ali para comprar drogas, ele foi conduzido à delegacia para averiguação.

Os envolvidos e a droga apreendida foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e permanece à disposição da Justiça.