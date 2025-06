Rondoniense conquista título inédito no Miss Progress International 2025 na Itália; veja fotos

Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou o título de Miss Progress International, distinção alcançada pela jovem Khrystma Siberth, natural de Porto Velho. A conquista ocorreu no dia 1º de junho, durante a final da 10ª edição do concurso, realizada no Messapia Hotel & Resort, localizado na região da Puglia, sul da Itália.

Diferentemente dos concursos convencionais de beleza, o Miss Progress International tem como foco a apresentação de projetos com relevância social, nas áreas de Saúde, Direitos Humanos e Meio Ambiente. As candidatas são avaliadas por uma banca técnica, composta por especialistas internacionais, que analisam o impacto e a viabilidade das propostas apresentadas.

Khrystma representou o Brasil com o projeto “Águaí”, vencedor na categoria Miss Progress Health. Desenvolvido em parceria com o Instituto MOCAM (Movimento Científico da Amazônia), o projeto tem como objetivo ampliar o acesso à água potável na comunidade Vila Princesa, em Porto Velho, por meio da produção de filtros sustentáveis confeccionados com carvão ativado a partir de sementes de açaí. A iniciativa visa atender principalmente famílias em situação de vulnerabilidade, com ênfase na saúde infantil e na promoção da dignidade básica.

Após vencer sua categoria, Khrystma avançou para a fase final da competição, disputando com as representantes da Colômbia (Meio Ambiente) e Riviera Maia (Direitos Humanos). Ao término da avaliação, foi declarada vencedora geral do certame, trazendo para o Brasil um título inédito e de grande relevância internacional.

Como parte da premiação, Khrystma receberá o valor de 5 mil euros para a implementação do projeto em solo brasileiro. A execução está condicionada à aprovação ambiental prévia, conforme exigência do regulamento oficial do concurso.

Com 23 anos de idade, Khrystma Siberth é formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Diplomacia e Idiomas e atua como embaixadora do Instituto MOCAM. Poliglota e artista multidisciplinar, desenvolve ações nas áreas de educação, meio ambiente, cultura e inclusão social na região amazônica.

Resultado oficial do Miss Progress International 2025:

Vencedora: Brasil – Khrystma Siberth (Miss Progress Health)

Finalistas: Colômbia (Meio Ambiente) e Riviera Maia (Direitos Humanos)

Semifinalistas: El Salvador, Filipinas, México, Países Baixos, Peru e Porto Rico