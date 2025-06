Cavalgada marca abertura da 37ª EXPOCOL em Colorado; confira programação

A tradicional cavalgada será o grande destaque de abertura da 37ª edição da EXPOCOL — Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Colorado do Oeste.

O evento acontece de 11 a 15 de junho de 2025, no Parque de Exposições, localizado na Linha Primeiro Eixo, Km 1,5, Rumo Escondido, e promete movimentar a economia e impulsionar o setor produtivo da região sul de Rondônia.

Organizada pela Associação dos Criadores de Colorado (ASCCOL), a cavalgada será realizada na quarta-feira, 11 de junho, com início às 15h e saída do Posto BWM. O desfile percorrerá as principais ruas e avenidas da cidade e deve chegar ao Parque de Exposições por volta das 17h, onde acontecerá a cerimônia oficial de abertura da feira.

Além da cavalgada, a programação de abertura da EXPOCOL contará com:

Praça de alimentação com diversas opções gastronômicas;

Feira da agricultura familiar, com produtos das agroindústrias locais e artesanatos, em parceria com a Prefeitura Municipal e o SEBRAE/RO;

Apresentações e atividades no estande do IFRO, com mais de 25 ações desenvolvidas por alunos dos cursos técnicos e superiores do campus de Colorado do Oeste;

Shows com artistas regionais e bailão ao ar livre;

Exposição e comercialização de reprodutores de corte e ovinos.

Reconhecida como um dos eventos mais importantes do agronegócio em Rondônia, a EXPOCOL chega à sua 37ª edição reunindo produtores, empresas, estudantes, instituições financeiras e a comunidade em geral para fomentar negócios, divulgar inovações tecnológicas e valorizar a tradição agropecuária da região.

O presidente da ASCCOL, Enio Roberto Milani, reforça o convite à população para prestigiar a feira:

“Esperamos todos para celebrar juntos esse grande evento que une tradição, tecnologia e desenvolvimento para o nosso agronegócio.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (69) 98452-6982.