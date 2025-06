Coronel Chrisóstomo realiza reunião com agricultores, pescadores e produtores e comunidade em Costa Marques

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) esteve em Costa Marques, onde visitou órgãos públicos, fez reuniões com lideranças políticas e comunitárias e concedeu entrevistas à imprensa local.

A programação teve início com entrevista à Rádio Portal do Guaporé, seguida de visita à Prefeitura Municipal, onde foi recebido pela vice-prefeita Nilva Lourdes Santoro Borges, pelo secretário-geral Cláudio e pela vereadora Juliana Duarte (PL-RO).

O parlamentar participou de uma reunião com agricultores, pescadores e produtores da região. Durante o encontro, destacou sua origem em Costa Marques e o compromisso com os setores produtivos locais. Em sua fala, afirmou: “Eu sou de Costa Marques, sou do Forte Príncipe, desde o zero ano de idade. Honro estas terras que me criaram com trabalho no parlamento, ouvindo as demandas da população e indicando recursos para o município.”

Ainda pela manhã, o deputado visitou o Hospital Municipal de Costa Marques, onde fiscalizou as instalações e conversou com a equipe da unidade. À tarde, participou de uma reunião com lideranças do setor pecuário.

Recursos federais já pagos ao município

Durante a agenda, o deputado destacou os repasses federais já efetivados para Costa Marques por meio de seu mandato. Ao todo, foram destinados R$1.8 milhão para ações na área da saúde, incluindo implantação, adequação e aparelhamento de unidades, além da aquisição de equipamentos e de uma unidade móvel para transporte de passageiros.

Outros R$300 mil foram pagos para aquisição de ônibus escolar. Também foram destinados recursos para projetos de inclusão digital, como a expansão do programa Wi-Fi Brasil no distrito de Forte Príncipe. O município recebeu ainda um veículo de passeio para o transporte de equipes de saúde, uma ambulância no valor de R$ 283.817,00 e um veículo para o Conselho Tutelar, além de repasses para custeio de serviços da Atenção Primária à Saúde, por meio do Piso da Atenção Primária (PAP).