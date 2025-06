Criança é mordida por cão ao tentar salvar gato em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 6, uma ocorrência de suposto abandono de incapaz mobilizou uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar em Vilhena. O caso foi registrado no bairro Cidade Verde II.

De acordo com informações repassadas à Central de Operações da PM, duas crianças estariam sozinhas na residência e estariam sendo atacadas pelos cães de guarda do imóvel. No local, os policiais confirmaram que os menores haviam sido deixados sozinhos pelo pai, que teria saído para comprar comida.

Segundo relatos, um gato invadiu o quintal da residência e foi atacado pelos cães. Na tentativa de salvar o animal, uma das crianças entrou em pânico e acabou sendo mordida por um dos cães durante o ataque. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao menor, não sendo necessário o encaminhamento da vítima a uma unidade de saúde.

O pai das crianças relatou aos policiais que havia saído por pouco tempo e que, ao ser avisado por uma das crianças sobre o ocorrido, retornou imediatamente para casa.

Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis. O caso segue sob investigação.