Deputado Luizinho Goebel solicita melhorias na RO-391 entre Chupinguaia e Rodovia do Boi

O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Governo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) solicitando o patrolamento e cascalhamento da RO-391, no trecho que vai do Frigorífico Minerva, na sede de Chupinguaia, até o Trevo da Pedra, na RO-370 (Rodovia do Boi/TransRondônia).

A solicitação foi protocolada em 19 de maio de 2025 e visa atender ao intenso fluxo de caminhões e veículos de carga que trafegam diariamente pela região. De acordo com o parlamentar, o trecho encontra-se em péssimas condições, oferecendo riscos aos motoristas e prejudicando o escoamento da produção agrícola e o transporte de produtos perecíveis.

Goebel justificou que a manutenção da via é essencial para garantir acessibilidade, segurança e trafegabilidade durante todo o ano, especialmente em períodos chuvosos, quando as estradas não pavimentadas sofrem com erosões e buracos. A medida também beneficiará moradores rurais, alunos da zona rural e o acesso a serviços básicos como saúde e educação.