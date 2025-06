Moradora de Pimenta Bueno pede ajuda após ter casa leiloada sem aviso: “Criei meus filhos aqui, não tenho para onde ir”

Moradora de Pimenta Bueno, Dona Marinosa enfrenta um drama familiar e faz um apelo à comunidade. Após viver por 19 anos na mesma casa, construída com o marido já falecido, ela precisa desocupar o imóvel até segunda-feira.

Segundo ela, a residência foi leiloada sem que tivesse sido intimada ou sequer tivesse a chance de se defender no processo.

A casa foi construída com muito esforço por Dona Marinosa e o esposo Gilberto, conhecido como “Beto”, que teve paralisia infantil, mas sempre trabalhou para sustentar a família com dignidade. O terreno onde a casa foi erguida foi doado por um antigo vereador da cidade. O local, antes tomado pelo mato, se transformou no único lar da família, onde atualmente moram a viúva, os filhos e a neta.

De acordo com a família, a prefeitura emitiu uma ordem de despejo após o imóvel ser arrematado por uma empresa local em leilão. Dona Marinosa afirma que não foi informada do processo judicial que culminou na venda da casa e que não teve direito a defesa nem qualquer tipo de negociação.

Além disso, o mandato judicial alega que ela não tem direito a indenização nem proposta de acordo, o que agrava ainda mais a situação da família, que se vê desamparada e prestes a perder o único bem que possui.

Diante da urgência, Dona Marinosa iniciou uma campanha de arrecadação para tentar recomprar o imóvel, avaliado em R$ 414.432,09. A vaquinha online está ativa, e a chave Pix para contribuições é 5540989@vakinha.com.br.

Ela faz um apelo à comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças, às autoridades e a todos que puderem ajudar: “Criei meus três filhos aqui depois da morte do meu esposo. Não tenho outro lugar para ir. Só peço justiça e uma chance de recomeçar”.

A família está sendo acompanhada por advogados, que trabalham para tentar reverter a decisão judicial. Enquanto isso, a campanha segue mobilizando moradores e pessoas solidárias de toda a cidade.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/marinosa-em-casa?utm_campaign=whatsapp&utm_content=5540989&utm_medium=website&utm_source=social-shares