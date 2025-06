Motociclista embriagado e passageiro com droga são presos durante patrulhamento em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 6, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento tático de rotina pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena, quando se deparou com uma situação suspeita.

Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Abelardo Antônio Pompermyer, os militares visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta, em alta velocidade e realizando manobras em zigue-zague. O comportamento imprudente motivou a abordagem imediata do veículo.

Durante a ação, os policiais constataram que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que acusou o índice de 0,79 mg/l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor que configura crime de trânsito.

O motociclista foi identificado pelas iniciais L., e estava acompanhado de um passageiro identificado como O., de nacionalidade venezuelana. Ao ser questionado pelos militares, O., afirmou ser dependente químico e que ambos haviam saído com o intuito de adquirir entorpecentes na conhecida “Praça do Geraldão”. De forma espontânea, ele entregou aos policiais um invólucro contendo um pó branco, aparentando ser cocaína, adquirido por R$ 50,00.

Diante dos fatos, os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A motocicleta utilizada foi apreendida e removida ao pátio do CIRETRAN.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento seguem sendo intensificadas em pontos estratégicos da cidade, visando combater crimes e garantir a segurança da população.