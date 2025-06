PM encontra menores em festa com álcool e tabaco em Vilhena; briga de casal motivou denúncia

Na noite de sexta-feira, 6, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma denúncia de perturbação do sossego e possível conflito familiar em uma casa no bairro Aripuanã, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que havia som em volume elevado vindo do interior de uma residência. No portão, foram recebidos por uma mulher identificada pelas iniciais M.L., que afirmou ser a responsável pela casa, já que sua mãe dormia no momento.

Com a devida autorização, os policiais entraram no imóvel e encontraram um grupo de pessoas, entre homens e mulheres, consumindo bebidas alcoólicas e fumando tabaco na área externa da casa. Entre os presentes, havia menores de idade participando da confraternização.

Na sala, os agentes visualizaram um homem deitado em um sofá e uma criança dormindo no chão. Questionada, M.L., relatou que está em processo de separação e que seu ex-companheiro havia ido até o local para buscar as filhas menores. Segundo ela, ele foi autorizado a entrar, ingeriu bebidas alcoólicas e fumou junto aos demais presentes.

Ainda conforme o relato, por ciúmes, M.L., iniciou uma discussão com o ex-amásio, que evoluiu para agressões físicas. A mulher apresentou escoriações pelo corpo. O homem fugiu do local antes da chegada da PM.

Durante a abordagem, os militares encontraram cinco crianças em um dos quartos da casa, em situação considerada de risco. O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para acompanhar o caso.

No decorrer da ocorrência, uma mulher identificada como R., desacatou os policiais, dizendo em tom de deboche que “vocês policialzinhos não poderiam entrar aqui; eu tenho uma cunhada advogada e isso não vai ficar assim”.

O homem que estava no sofá tentou fugir ao perceber que seria conduzido, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas, pois ele ficou agressivo.

Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.