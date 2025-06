Presidente da Câmara presta contas sobre viagens e anuncia R$ 6,25 milhões em recursos conquistados para Pimenta Bueno

O presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, Lucas Maciel, apresentou à população um balanço de suas viagens realizadas para fora do município em busca de emendas e investimentos.

Segundo ele, os gastos com diárias estão plenamente justificados, pois resultaram na conquista de R$ 6.250.000,00 em recursos para diversas áreas da cidade, e isso em apenas seis meses de mandato.

Lucas explicou que as viagens têm como objetivo manter contato direto com parlamentares estaduais e federais, além de apresentar projetos em nome do município. “Essas verbas são resultado direto das visitas, reuniões e articulações políticas que fizemos. A maioria dos recursos já está à disposição do Executivo”, afirmou o presidente da Câmara ao Extra de Rondônia.

Ele apresentou uma lista das emendas parlamentares conquistadas: R$ 100 mil para o Motocross, a ser realizado em novembro, em comemoração ao aniversário do município – emenda do deputado Cássio Góis; R$ 100 mil para ações de castração de animais, também via deputado Cássio Góis, valor já disponível nos cofres municipais; R$ 150 mil para a Exposição Agropecuária, prevista para setembro, igualmente de autoria de Cássio Góis; R$ 300 mil para o custeio da Saúde, já liberados e depositados, oriundos da deputada federal Silvia Cristina;

R$ 100 mil para o CENAPE (Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência), recurso já recebido; R$ 5,5 milhões para a implantação de um Pronto-Socorro Infantil, com previsão de liberação em outubro, através de indicação da deputada Silvia Cristina.

Ele destacou ainda o projeto “Olhar de Amor”, que trouxe para a Pimenta Bueno, também através da deputada federal Silvia Cristina, para cirurgias de cataratas.

Lucas Maciel destacou que o trabalho do Legislativo vai além das sessões e requerimentos: “Buscar recursos em Brasília e Porto Velho é essencial para que o município possa avançar, principalmente em áreas como saúde, bem-estar animal, esporte e infraestrutura”.

O vereador reforçou que os valores mencionados já estão confirmados junto aos parlamentares, e os que ainda não foram depositados têm cronograma definido para liberação.

A prestação de contas foi apresentada em vídeo e nas redes sociais oficiais, como forma de dar transparência às ações do Legislativo municipal.