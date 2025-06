Rondoniense lança livro sobre desenvolvimento pessoal que estará na Bienal no Rio de Janeiro

A psicóloga clínica Marília Fabiana, nascida em Rondônia e ex-moradora de Vilhena, celebrará um marco importante em sua carreira com o lançamento do livro “Inteligência para Crescer”, que estará exposto na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que acontece na próxima semana.

Atualmente morando na Flórida, Estados Unidos, Marília leva a representatividade rondoniense a um dos maiores eventos literários da América Latina.

A obra é voltada ao desenvolvimento pessoal e foi produzida em parceria com outros autores. “Inteligência para Crescer” reúne experiências e orientações que estimulam o autoconhecimento, o crescimento emocional e a autonomia, pilares que a psicóloga vem trabalhando ao longo de sua trajetória profissional.

Com 36 anos de idade, Marília Fabiana é formada há 13 anos e possui uma ampla formação na área da psicologia. É especialista em psicologia jurídica, com formação em Terapia Cognitivo-Comportamental e extensão em Neuropsicologia pelo Centro de Estudos Antonio Branco Lefèvre, da Universidade de São Paulo (USP). Em Rondônia, atuou como professora universitária e psicóloga social por quase dez anos.

Além da atuação clínica, Marília é criadora do curso Manual da Independência e da mentoria Mulher de Alto Nível, programas que já impactaram a vida de centenas de mulheres ao promoverem inteligência emocional, autoestima e autonomia.

A presença do livro na Bienal do Rio representa um importante passo na carreira da psicóloga e também uma inspiração para leitores e autores rondonienses. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro acontecerá de 30 de agosto a 8 de setembro no Riocentro, reunindo autores, editoras e leitores de todo o Brasil e do exterior.