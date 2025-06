Campeonato Rural 2025 vai iniciar com 12 equipes na disputa em Vilhena; veja grupos

A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) divulgou nesta segunda-feira, 9, os detalhes do Campeonato Rural de Futebol Society 2025.

A competição, que contará com a participação de 12 equipes, terá início no próximo dia 15 de junho, com a decisão prevista para 3 de agosto.

A formação dos grupos foi definida em sorteio realizado durante o congresso técnico na última quinta-feira, 05. O Grupo A é composto por Canarinho, Pires, Cruzeirinho, São Lourenço, Nova Conquista FC e Km13. Já o Grupo B reúne Rancho SB, Camarões, Cascalheira FC, Linha100, Mamaindê e Baixadão.

A comunidade da Cascalheira será palco da primeira rodada, com seis jogos programados para domingo, 15 de junho. Pela manhã, a competição terá início às 8h com o confronto entre Canarinho e Pires. Na sequência, às 9h30, Cruzeirinho e São Lourenço se enfrentarão, e a manhã será encerrada com Nova Conquista FC e Km 13 em campo.

No período da tarde, a bola volta a rolar às 13h45 com Rancho SB e Camarões. Às 15h15, Mamaindê e Baixadão medirão forças. A primeira rodada será finalizada às 16h45, com a equipe da casa, Cascalheira, enfrentando a Linha 100.