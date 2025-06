COLORADO: Asccol manifesta indignação com rejeição de projeto para a 37ª Expocol por grupo de vereadores: “contrários ao setor produtivo”

Em Nota de Repúdio, a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) manifestou indignação contra um grupo de vereadores que – na sessão ordinária desta segunda-feira, 9 – rejeitaram projeto que beneficiaria a realização da 37ª Expocol, que ocorrerá de 11 a 15 de junho.

A entidade explicou que, os valores em questão, oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, estavam devidamente assegurados e também beneficiariam o Município de Colorado, por meio de repasses à Secretaria de Obras.

“Portanto, a ação dos parlamentares não apenas prejudicou a Expocol, mas também atingiu negativamente o Executivo municipal e a população em geral”, destacou, ao completar que “ao se posicionarem contra o projeto, os vereadores se colocaram contrários ao setor produtivo”.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) vem a público manifestar profunda indignação diante da atitude de um grupo de vereadores que rejeitou, em sessão realizada nesta segunda-feira, 09 de junho, o projeto de repasse de recursos públicos destinados à realização da 37ª Expocol, evento agropecuário tradicional que acontece esta semana no município.

Os valores em questão, oriundos de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, estavam devidamente assegurados e também beneficiariam o Município de Colorado, por meio de repasses à Secretaria de Obras. Portanto, a ação dos parlamentares não apenas prejudicou a Expocol, mas também atingiu negativamente o Executivo municipal e a população em geral.

A ASCCOL entende que os vereadores Fabão, Ataíde Azevão, Tatiane Inácio dos Santos, Gilmar Buzanello e Sandra, ao se posicionarem contra o projeto, se colocaram contrários ao setor produtivo, responsável por movimentar a economia de Colorado do Oeste e de todo o Estado de Rondônia. A agropecuária é o principal pilar econômico da região, e ações como esta vão na contramão do progresso.

A Expocol não é apenas uma festa. Trata-se de um evento técnico e econômico, que promove a difusão de novas tecnologias ao produtor rural, fortalece o agronegócio, fomenta a economia local e regional e dá visibilidade ao setor produtivo. O evento é o único de seu tipo no Cone Sul de Rondônia, sendo palco do maior concurso leiteiro do Estado, julgamentos de gado, parcerias com IFRO, SEBRAE, SENAR, Federação da Agricultura, instituições financeiras e empresas do setor agroindustrial, além de proporcionar entretenimento acessível à população, especialmente às crianças, com parque de diversões a preços populares.

A diretoria da ASCCOL lamenta a visão curta e retrógrada de alguns parlamentares, que parecem desconhecer a importância de um evento desta magnitude para o desenvolvimento do município. “Enquanto os filhos desses vereadores vivem com salários inflados e diárias elevadas, muitas crianças da cidade são privadas de um momento de lazer que a feira proporciona com esforço e responsabilidade social”, comentou um dirigente.

Em contrapartida, a ASCCOL agradece e reconhece o compromisso com o desenvolvimento dos vereadores Baiano Leiteiro, Jairzinho, Hélio Borracheiro e Carlinhos, que compreenderam o valor da Expocol e apoiaram a iniciativa do deputado Luizinho Goebel. Estes parlamentares demonstraram sensibilidade e responsabilidade com o futuro do município e com o fortalecimento da mola propulsora da economia rondoniense: o setor produtivo.

Colorado do Oeste, 09 de junho de 2025.

Diretoria da ASCCOL – Associação dos Criadores de Colorado do Oeste.