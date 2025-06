ENCONTRO NACIONAL: Líderes do PL Mulher Rondônia em destaque no maior evento de mandatárias do país

Ao longo de dois dias, Brasília sediou o Encontro Nacional de Mandatárias do PL Mulher. Ao lado de lideranças, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a presidente estadual do PL Mulher Rondônia, Sandra Melo, debateu estratégias políticas e temas como inclusão, saúde e educação.

“Foram dois dias de muito aprendizado e troca de experiências já que estivemos com presidentes estaduais do PL Mulher e também lideranças municipais de todo o país. Sem dúvidas, foi uma grande oportunidade para pegarmos estratégias e adaptá-las para a nossa realidade em Rondônia. O Brasil do futuro só se faz com participação e é isso que nós, mulheres de direita e conservadoras, pretendemos fazer”, declarou Sandra Melo.

Além da presidente estadual do PL Mulher Rondônia, o estado foi representado por vereadoras e vice-prefeitas eleitas pelo PL na última eleição municipal de 2022, quando o partido elegeu 15 vereadoras em 14 municípios rondonienses, além de duas vice-prefeitas.

O encontro aconteceu na última sexta-feira (6) e sábado (7) e foi liderado de ponta a ponta por Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O presidente Jair Bolsonaro também marcou presença no primeiro dia de evento, além de parlamentares federais do PL, como o senador Marcos Rogério.

“Quero agradecer ao presidente Valdemar (Costa Neto) que nos dá a oportunidade de realizar eventos como esse, reunindo todas as nossas mulheres. Agradeço também à equipe do PL Mulher que trabalhou incansavelmente para esse momento acontecer”, declarou Michelle Bolsonaro no encerramento do encontro.