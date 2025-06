Ieda Chaves intermedia a oferta de medicamentos e materiais hospitalares para Cabixi e Colorado

No último mês, as cidades de Cabixi e Colorado do Oeste receberam a intermediação da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) para que houvesse a oferta de medicamentos, materiais para penso e de consumo para atendimento aos pacientes.

Dessa forma, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), disponibilizou os itens solicitados na Central de Abastecimento Farmacêutico para Medicamentos (Cafi), em Porto Velho.

Em Cabixi, as demandas eram por diversos itens, entre eles: Soro Ringer Simples, Fralda Geriátrica, Cateteres, Sonda Foley, Ataduras e Luvas, Equipo Macrogotas, Lancetas, Micropore, Esparadrapo Impermeável, Quetiapina, Clobazam, Levetiracetam, Risperidona, Adalimumabe, Mesalazina, Clozapina Ibuprofeno, Omeprazol, Sulfadizina de Prata (pomada). A solicitação foi apresentada pelo vereador Gilmar Rose (PSD).

Já em Colorado do Oeste, entre as solicitações feitas, estavam: Sevoflurano, Cloridrato de Cetamina, Citrato de Fentanila, Cloridrato de Remifentanila, Cloridrato de Petidina, Cisatracúrio, Sugamadex, Flumazenil, Clonidina, Metaraminol, Cefazolina, Vancomicina, Bupivacaína + Glicose 8%, Clexane, Fio Poliéster e Fio Algodão pré-cortado, Telas cirúrgicas, Fio Polipropileno (diversas medidas), Soro Fisiológico Estéril, Complexo B, Vitamina C, Decadron, Clindamicina e Neocaína Isobárica. O pedido foi protocolado por Cleison Passos da Silva, assessor especial de Saúde daquela cidade.

Atendimento

Levando em conta o compromisso de Ieda Chaves com a melhoria da qualidade de vida da população, ela falou que o fornecimento de medicamentos e dos materiais é imprescindível para a continuidade dos atendimentos , promovendo uma atenção à saúde mais próxima e acessível à população que mais necessita.

“A disponibilidade desses insumos é fundamental para assegurar a qualidade e a segurança dos atendimentos, evitando, assim, deslocamentos desnecessários a outros centros hospitalares, o que representa um desafio adicional para muitos cidadãos de ambas as regiões. Desse modo, o apoio da Sesau é essencial para garantir a continuidade dos serviços de saúde, especialmente diante da necessidade de suprir demandas cirúrgicas que, se interrompidas, podem causar graves prejuízos”, disse.

Justificativas

Cabixi e Colorado do Oeste vêm enfrentando uma escassez de medicamentos e materiais para curativos, prejudicando diretamente a população, ainda neste começo de gestão. Essa carência tem comprometido procedimentos, entre eles os cirúrgicos, e a qualidade geral do atendimento à saúde.