Mais 80 servidores do ex-território de Rondônia são transpostos aos quadros da União

A Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima, órgão ligado ao Ministério da Gestão e Inovação, publicou uma nova lista com 80 nomes de servidores do ex-território federal de Rondônia, que foram transpostos aos quadros da União.

A publicação se deu no Diário Oficial da União da última segunda-feira (02) e também houve a publicação da portaria de revisão de enquadramento e posicionamento de 56 servidores.

A deputada federal Sílvia Cristina ressaltou a importância de mais essa publicação. “Ainda temos muitos servidores aguardando e é preciso fazer justiça com todos os que se doaram para contribuir com a formação do pujante Estado de Rondônia. Seguimos acompanhando e cobrando que a Comissão possa dar mais celeridade nesse processo”, acrescentou a parlamentar.

PEC 47

Sílvia Cristina disse ainda que trabalha para que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 47 seja votada na Câmara dos Deputados, após ter sido aprovada pelo Senado Federal, há um ano e meio. A PEC assegura e amplia o prazo para transpor ao quadro em extinção da administração federal, os servidores admitidos até 1991, no caso de Rondônia.