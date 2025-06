Novo filme da Rondônia Cinematográfica, “Vai com Deus”, é denso, realista e poético ao mesmo tempo

O consagrado ator e diretor de cinema Anselmo Vasconcelos está de volta a Porto Velho para atuar em mais um filme da Rondônia Cinematográfica.

Desta vez, ele interpreta um coronel (Quinca) com índole duvidosa no curta “Vai com Deus”, roteirizado pelo jornalista Paulo Andreoli (Diretor da Rondônia Cinematográfica), pelo premiado Fabiano Barros, assim como pelo renomado produtor Neto Cavalcanti, que assina ainda a direção do curta-metragem.

A obra foi roteirizada em cima de uma crônica intitulada Zé dos Lírios – o papa defunto, de autoria do ativista cultural e músico Altair Santos (Tatá). “Quando li o texto, percebi, de imediato, que tinha em mãos um excelente material para produzir um curta-metragem”, afirma Paulo Andreoli, roteirista também do curta Amor de Mãe (2018). No filme Vai com Deus foram inseridos dois personagens que não constavam na crônica – o coronel Quinca e Botin.

“Vai Com Deus é um filme forte, que retrata a vida, os rituais, os silêncios e as dores de um povo invisibilizado, mas cheio de história e resistência. Dirigir esse curta é também uma forma de devolver à comunidade ribeirinha um pouco da sua própria imagem, da sua cultura e do seu valor”, destaca o diretor Neto Cavalcanti. Para ele, receber o convite para dirigir o curta foi um presente.

“É uma obra cinematográfica robusta, com uma pegada dramatúrgica também densa, mas com a forma poética do contar jornalístico, como o Paulo sabe fazer muito bem. É o tipo de escrita que namora com o realismo mágico, que considera a normalidade social e comportamental humana de uma maneira bastante contundente. É uma denúncia sobre a violência das mais prodigiosas que vi”, afirma Anselmo Vasconcelos, que se mostra impressionado com a qualidade das produções cinematográficas em Rondônia.

O filme, atemporal, é de 15min e deve ser lançado em setembro. As locações estão sendo feitas na comunidade São Sebastião, na margem esquerda do rio Madeira, e devem encerrar nesta segunda-feira, 09/06. A comunidade, segundo o Paulo, passou por processo de revitalização para que o filme fosse gravado no local.

Paulo afirma ainda que foi construído um bar cenográfico, além da reforma de um batelão que foi transformado num “barco fúnebre”. Ele explica que as filmagens ocorrem à noite, das 20h às 4 da manhã, para dar mais realismo e dramaticidade ao enredo. Ao todo, são 48 pessoas envolvidas, incluindo produção, direção, atores, figurantes e pessoal de apoio.

Vai com Deus foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Governo Federal, via Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.