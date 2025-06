Presidente da APAE de Vilhena convoca Assembleia Geral para eleição da nova diretoria

Nesta segunda-feira, 9, o presidente da APAE de Vilhena, Jones Vanderlan Ely, visitou a redação do site Extra de Rondônia para divulgar oficialmente o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária que irá eleger a nova Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da instituição.

A assembleia está marcada para o dia 21 de agosto de 2025, às 18h, na sede da entidade, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 2213, Bairro Bodanese. A convocação é destinada a todos os associados especiais e colaboradores da APAE de Vilhena.

Conforme o edital, a ordem do dia será:

Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2023/2025;

Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2023/2025, com parecer do Conselho Fiscal;

Eleição da nova Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Deliberação sobre outros assuntos pertinentes, se houver.

As chapas interessadas em participar da eleição devem ser inscritas junto à direção da APAE até 20 dias antes do pleito, conforme estabelece o Estatuto da entidade.

O edital ressalta ainda que só poderão compor as chapas os associados com pelo menos um ano de matrícula e frequência regular nos programas da APAE ou colaboradores com vínculo associativo há pelo menos um ano, que estejam quites com suas obrigações e, preferencialmente, possuam experiência diretiva no Movimento Apaeano. Funcionários com vínculo empregatício direto ou indireto não podem integrar a diretoria nem os conselhos.

A assembleia será instalada em primeira convocação com a maioria dos associados. Caso não haja quórum, será realizada em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de presentes, conforme determina o Estatuto.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 3321-3034 ou pelo e-mail apaevilhena123@gmail.com.