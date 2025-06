Primeiro Bee Hackathon acontece em Vilhena para promover inovação e desenvolvimento local

Nos dias 13 a 15 de junho, acontecerá o primeiro Bee Hackathon em Vilhena (RO), “maratona” de programação e criação, onde estudantes, desenvolvedores, programadores, designers, e outros profissionais trabalham juntos em equipe para desenvolver protótipos, software, ou soluções tecnológicas, atendendo a um desafio proposto.

A iniciativa é do Hubee, hub de inovação de intercooperação entre a Sicoob Credisul e a faculdade Favoo, cuja sede será inaugurada ainda este mês. São 10 equipes que irão competir e concorrer a prêmios que vão de R$ 1 mil a R$ 5 mil. Os participantes disputarão seguindo o desafio de desenvolver uma solução inovadora que centralize informações positivas, úteis e relevantes sobre Vilhena, promovendo sua valorização e fortalecendo sua identidade local.

Imersão de três dias

O modelo do hackathon é híbrido e dividido em duas etapas. A primeira aconteceu de maneira virtual, com as inscrições e seleção dos projetos por uma comissão de inovação. A segunda fase é presencial, onde os participantes vão ficar imersos durante 3 dias no campus da Favoo para o desenvolvimento das ideias.

O evento contará com palestras e brainstorming para auxiliar nas criações. Além de mentores do Sebrae Rondônia e especialistas disponíveis para esclarecer dúvidas e trocar conhecimentos. Entre eles, estarão profissionais das áreas de tecnologia da informação e desenvolvimento de software, comunicação e marketing digital, gestão de projetos e metodologias ágeis, área legal e ética.

No último dia, 15/06, as equipes passarão por uma banca avaliadora. O time que vencer o 1º lugar, além de levar R$ 5 mil reais, vai ter o projeto incubado no Hubee. Para Tiago Sartori, superintendente de Inovação da Sicoob Credisul, as expectativas para o primeiro Bee Hackathon são positivas. “O evento nasce com um propósito claro de conectar pessoas, ideias e oportunidades, especialmente envolvendo a comunidade de Vilhena e jovens com espírito empreendedor. Mais do que estimular a inovação, queremos entender o nível de maturidade da região em relação ao empreendedorismo. Será um momento de aprendizado, colaboração e geração de valor. Acredito que esse hackathon marcará um novo capítulo no ecossistema de inovação de Vilhena”, afirmou.