Rafael “Fera” comenta retotalização do TRE-RO que lhe garante vaga na Câmara Federal: “justiça está sendo feita”

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) realizou nesta segunda-feira, 9 de junho, a retotalização dos votos das eleições de 2022, assegurando a vaga de deputado federal a Rafael “Fera”.

Com a nova contagem, “Fera” assume o mandato na Câmara dos Deputados no lugar de Eurípedes “Lebrão”.

A decisão foi tomada após determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a retotalização oficial confirmou a eleição de Rafael “Fera” como representante do estado de Rondônia no Congresso Nacional.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Fera comentou a novidade e agradeceu aos eleitores: “O TRE de Rondônia acaba de proclamar a vaga do deputado federal Rafael Fera, eleito pelo Estado e pelo povo de Rondônia. Conforme decisão do TSE, hoje, segunda-feira, houve a retotalização de votos e acabo de receber a informação de que fomos eleitos deputado federal. É uma vaga que era direito nosso e, graças a Deus, a justiça está sendo feita”, declarou.

O parlamentar eleito afirmou ainda que aguarda os trâmites legais para tomar posse em Brasília.“ Logo após a diplomação e posse, estaremos na Câmara Federal representando cada um de vocês, dando voz ao nosso povo de Rondônia. Tamo junto e vamos pra cima”, completou. Confira o vídeo completo AQUI.