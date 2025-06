Adolescentes são flagrados com cigarro eletrônico em ginásio público de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 10, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma ocorrência na Rua A3 com Avenida Barão do Rio Branco, bairro São José, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a denúncia informava que adolescentes estariam aglomerados nas dependências do Ginásio Poliesportivo “Dona Magal”, fazendo uso de substâncias entorpecentes.

Ao chegar no local, a equipe da Polícia Militar constatou a presença de vários menores de idade utilizando um dispositivo eletrônico composto por bateria, atomizador e reservatório para líquido vaporizado, popularmente conhecido como cigarro eletrônico.

De acordo com os policiais, ao notarem a aproximação da guarnição, os adolescentes demonstraram comportamento atípico. Uma das menores, em atitude suspeita, apressou os passos, entrou no banheiro e tentou se desfazer de um objeto de cor escura, arremessando-o dentro do vaso sanitário. No entanto, ela não conseguiu acionar a descarga antes de ser abordada.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado nas vestes dos adolescentes. Contudo, a jovem que tentou descartar o objeto revelou que se tratava de um cigarro eletrônico do tipo POD, que foi recuperado e apreendido pelos policiais.

Ela ainda informou que havia adquirido o dispositivo em uma tabacaria localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Marcos Freire, pelo valor de R$ 80,00.

Os menores relataram que haviam faltado às aulas porque não haviam concluído um trabalho escolar e decidiram ir até o ginásio para fazer uso do cigarro eletrônico.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia e do envolvimento da comunidade na proteção dos jovens, alertando para os riscos do uso precoce de substâncias que podem comprometer a saúde e o desenvolvimento dos adolescentes.