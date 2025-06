Audiência pública reforça necessidade de melhorias para  pessoas com deficiência em Candeias do Jamari

No último dia 3, a cidade de Candeias do Jamari, em Rondônia, sediou uma importante audiência pública para as pessoas com deficiência, idealizada pelo Jailton Delogo que é deficiente visual desde nascença, com o objetivo de discutir e promover políticas públicas para esse seguimento.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo vereadores, representantes da prefeitura e membros de organizações não governamentais dedicadas à causa da inclusão. A população local também se fez presente, demonstrando interesse e comprometimento com a temática abordada.

A Câmara Municipal de Candeias do Jamari foi o local escolhido para sediar a audiência, proporcionando um ambiente adequado para o diálogo e a troca de experiências. Destaque no Quadro “Momento da Inclusão” da TV Rondônia. A audiência pública foi amplamente divulgada no estado, por meio do “Momento da Inclusão, exibido na última quarta-feira, no dia 4/6 pela TV Rondônia. O quadro, com a participação de Jailton Delogo, tem como objetivo informar e conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com deficiência, além de promover a inclusão social e a acessibilidade.

O ativista destacou na telinha que durante a audiência, foram discutidos diversos temas relacionados, como acessibilidade, educação, saúde e empregabilidade. “Apresentamos vários projetos significativos para implementação de políticas públicas inclusivas, mas não esquecemos de lembrar os desafios que as pessoas de Candeias ainda precisam superar para garantir a plena participação de todos na sociedade. Tudo vai dá certo, pois existe um esforço em prol do bem comum. Quero agradecera presidente Jucilene Moraes, por abrir as portas da Câmara Municipal e apoiar esta ideia. Pois a realização de eventos como este em Candeias do Jamari, revela a importância de se promover espaços de diálogo e reflexão sobre a inclusão das pessoas com deficiência, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa”, afirmou o Dr.

A audiência pública em Candeias do Jamari, foi mais um marco na luta pela inclusão das pessoas com deficiência em Rondônia. A participação ativa da comunidade e das autoridades locais, aliada à ampla divulgação dos veículos de comunicação, evidencia o compromisso com a promoção de políticas públicas que garantem os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. É fundamental que iniciativas como esta sejam replicadas em outras localidades, visando à construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária para todos.