CACOAL: Escola Paulo Freire recebe reforma do teto ao piso; recursos foram assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire, localizada no Bairro Teixeirão, em Cacoal, está sendo reestruturada.

“É uma reforma do teto ao piso, que estávamos precisando muito”, disse a diretora Ivete Maria de Jesus, que agradeceu ao apoio do deputado estadual Cirone Deiró e do governador, coronel Marcos Rocha.

Além da troca de piso e do telhado, a escola vai receber um novo muro, nova pintura e uma passarela, que facilitará o deslocamento dos alunos até a quadra, dando acessibilidade também aos estudantes com deficiência física.

A Paulo Freire tem 40 anos de existência e atende 405 alunos. Segundo a diretora, a reforma vai renovar a estrutura física, contribuindo com a oferta de um ensino de maior qualidade. “Estamos gratos ao governador e ao deputado, por nosso pedido ter sido atendido”, disse.

A obra está sendo executada com recursos assegurados pelo deputado Cirone Deiró. “É mais um compromisso que estamos cumprindo, com o objetivo de atender a necessidade da escola e de contribuir com a melhoria do ambiente escolar”, disse Cirone.

O deputado anunciou recentemente, a viabilização de R$ 10 milhões para investir em obras de reformas das escolas estaduais, no município. Os serviços já foram iniciados nas escolas Paulo Freire, Josino Brito e Honorina Lucas de Brito. “É importante reconhecer o trabalho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de melhorar a qualidade das nossas escolas, em todo o Estado”, disse Cirone.